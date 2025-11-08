Eski İspanya Kralı itiraf etti: Kardeşimi yanlışlıkla öldürdüm

İspanya’nın sürgündeki eski kralı Juan Carlos, neredeyse 70 yıl sonra kardeşi Alfonso’nun ölümüne yol açan kazayı ilk kez anlattı.

Carlos, Fransa’da yayımlanan ve faşist diktatör Franco'nun ölümünün 50. yılına denk getirilen “Juan Carlos I d’Espagne: Réconciliation” adlı 512 sayfalık anı kitabında, kardeşinin ölümüne ilişkin olayın yanısıra diktatör Francisco Franco’nun kendisini halef ilan ettiği günü de anlattı.

"ÖLMESEYDİ HAYATIM DAHA AZ KARANLIK OLURDU"

1956’da Portekiz’deki sürgün evlerinde yaşanan olayda, o dönem 18 yaşında olan Carlos, aile evlerinde bir tabancayla oynadığı sırada silahın dolu olduğunu fark etmediğini ve 14 yaşındaki kardeşi Alfonso'yu alnından vurarak yanlışlıkla öldürdüğünü itiraf etti.

Odaya yalnız girdiklerini ve namluda mermi kaldığını bilmediklerini ifade eden Carlos “Alfonso babamın kollarında öldü. Hayatımda bir öncesi ve sonrası var. Onu hâlâ her gün düşünüyorum. Yanımda olmasını isterdim. Bir arkadaş, bir sırdaş kaybettim. Ölümü olmasaydı hayatım daha az karanlık olurdu” dedi.

Juan Carlos’un anlatımında, haberi duyan babası Barselona Kontu Infante Juan'ın, öfkeyle oğlunun boğazına sarılıp “Bana bunu bilerek yapmadığına yemin et!” diyerek bağırdığı yer aldı.

FRANCO'NUN HALEFİ

Carlos kitabında Franco tarafından İspanya Krallığı'nın halefi olarak ilan edilmesi olayını da açıkladı.

Franco'nun bir gün kendisini ofisine çağırdığını ifade eden Carlos, halef ilan edildiği günü şöyle anlattı: "Hiçbir şey bilmiyordum. Bana doğrudan, ‘Seni kral olarak halefim ilan edeceğim. Kabul ediyor musun?’ dedi. Şaşırmıştım, babamı düşündüm. Zaman istedim ama hızlı bir yanıt bekliyordu. Sessizlik hâkimdi; sadece kendi nefesimi duyuyordum. Kabul ettim, bir görev, bir zorunluluk olarak. Başka bir seçeneğim var mıydı?”

2014’te tahtı oğlu Felipe’ye bırakan ve 2020’den beri Dubai’de yaşayan Juan Carlos, son olarak “Aziz değilim ama hatalarımı kabul ettim. Güç beni değiştirmedi, sadece ağırlaştırdı” sözleriyle kendisiyle yüzleştiğini söyledi.