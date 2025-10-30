Giriş / Abone Ol
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, İsrail'in değil Filistin'in bir parçası

Paris’te düzenlenen 8. Paris Barış Forumu’nda konuşan Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Gazze’nin Filistin’e ait olduğunu belirterek “Gazze, İsrail’in bir parçası değil” dedi. Olmert, kalıcı barış için Filistin halkına siyasi bir gelecek ufku açılması gerektiğini vurguladı.

Dünya
Kaynak: AA
Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Gazze Şeridi'nin Filistin'in bir parçası olduğunu belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'te dün başlayan "8. Paris Barış Forumu" devam ediyor.

Olmert, forum kapsamında dün düzenlenen "Ateşkesten Kalıcı Barışa: İki Devletli Çözüme Doğru" başlıklı oturuma katıldı.

Gazze'yi kontrol edecek yeni hükümetin Filistinli olması gerektiğini söyleyen Olmert, "Gazze, Filistin'in bir parçası. İsrail'in bir parçası değil." ifadelerini kullandı.

Olmert, Filistin halkı için "siyasi bir ufuk" olması gerektiğini vurgulayarak "Bunun için çabalamalıyız ve buna ulaşmayı istemeliyiz." dedi.

