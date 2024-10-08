Eski İsrail Başbakanı’ndan İran’a saldırı çağrısı: “Tek seferlik bir fırsat penceresi”

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ülkesinin, İran’ın nükleer programına saldırması gerektiğini savundu.

Filistin karşıtı görüşleri ile bilinen Bannett, İsrail’in İran’a saldırmak için “Tek seferlik bir fırsat penceresi” bulunduğunu söyledi.

Bennett, Tahran'ın geçen haftaki balistik füze saldırısına karşılık olarak askeri ya da istihbarat hedeflerinin vurulabileceğine dair haberlere dikkat çekerek, İran'ın nükleer programını vurma çağrısında bulundu.

"İRAN SAVUNMASIZ KALDI"

Times of Israel’in aktardığına göre Hizbullah ve Hamas’ın zayıf bir durumda bulunduğuna dikkat çeken Bannett, “İlk defa korkunç ve tahammül edilemez bir tepkiden korkmadan İran'a karşı harekete geçme kabiliyetine sahibiz” dedi.

“İran'ın rejimi ilk kez açığa çıktı ve savunmasız kaldı” diyen Bennett, “Bu, İran rejimine ve nükleer programına ciddi şekilde zarar vermek için hem meşruiyete hem de yeteneğe sahip olduğumuz tek seferlik bir fırsat penceresidir” ifadelerini kullandı.

Bennett Haziran 2021'den Haziran 2022'ye kadar İsrail başbakanı olarak görev yapmıştı.