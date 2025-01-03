Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürlüğünün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, "yurt dışı çıkış yasağı" şartını içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Uzun'un savcılık ifadesi tamamlandı.

Uzun, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin X hesabından yaptığı Cumhurbaşkanına yönelik paylaşımın içeriğinin "Cumhurbaşkanının şeref, onur ve saygınlığını rencide edecek nitelikte" olduğu iddia edildi.

Yazıda, Uzun'un üzerine atılı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu alenen işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu savunularak Uzun'un tutuklanması istendi.

HAKİMLİK ADLİ KONTROL KARARI VERDİ

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Uzun'un "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Uzun'un adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edeceği öğrenildi.

UZUN'UN EMNİYET İFADESİ

Bu arada, Uzun'un emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.

Emniyet teşkilatında 42 yıl çalıştığını belirten Uzun, kendisine ait olduğunu söylediği söz konusu paylaşımına ilişkin şu beyanda bulundu:

"Yurt içi ve yurt dışında limanlardan konteynerlerle İsrail'e gönderilen yardım malzemelerini konu etmiştim. Bu yükleri gönderen şirketler yurt içinde ve yurt dışında şahıs şirketleridir. Dolayısıyla o şirket sahiplerinin kim olduklarını bilmediğim halde onları kastettim. Sayın Cumhurbaşkanının ithalat, ihracat iştigali yoktur. Bu cümleden hareketle Sayın cumhurbaşkanını kastetmem söz konusu değildir. Bana böyle bir soru yöneltildiğinde ben de şaşırdım anlamlandıramadım veya bağlantı kuramadım. Ben Cumhurbaşkanını kastetmediğim gibi paylaşımdaki ifadede cümlenin öznesi toplumdur, toplumun durumunu tespit mahiyetinde bir değerlendirmeden ibarettir. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı ile iyi ilişkilerimiz olmuştur. Üzerime atılı olan suçlamayı kabul etmiyorum."

NE OLMUŞTU?

Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı, Oğlan, İsrail’i protesto etti; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP'li Erdoğan'a 'hakaret' ettiği iddia edilen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığınu açıklamıştı. Uzun dün gözaltına alınmıştı.