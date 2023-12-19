Eski İYİ Parti Ankara İl Başkanı Özarslan'dan istifa açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan, "Kamuoyu bilsin ki; inandığım değerlere olan sadakatimle Genel Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma her hangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum" dedi.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Kurucu Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özarslan, "Kamuoyu bilsin ki; inandığım değerlere olan sadakatimle Genel Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma her hangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum" dedi.

Mesut Özarslan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la anlaştığı iddia edilmişti.

Mesut Özarslan, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"25 Ekim 2017’de Yüce Türk Milleti’ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük bir mücadele ile İYİ Parti’yi kurduk.

İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca; Kurucular Kurulu Üyeliği, Ankara Kurucu İl Başkanlığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve daha birçok görevi üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla partimizin yükselmesi, gelişmesi ve bürokraside aldığım görevlerde partimizi ve dava arkadaşlarımı layıkıyla temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler, yürüttüğümüz kampanyalar, sarf ettiğimiz çaba, gösterdiğimiz özveri, samimiyet ve destekleri için Genel Başkanıma, İYİ Parti üyelerine, tüm teşkilatlarına, genç arkadaşlarıma ve Ankaralı hemşehrilerime teşekkürü borç bilirim.

Medya üzerinden şahsım hakkında imâ edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini halâ anlamış değilim. Ancak kamuoyu bilsin ki; inandığım değerlere olan sadakatimle Genel Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma her hangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum.

Aziz Türk Milleti’ne hizmet etme arzusunu muhafaza ederek, Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri ışığında vatanımızın birliği, dirliği ve refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim."

KAMUOYUNA SAYGILARIMLA



Kıymetli Dava Arkadaşlarım,



25 Ekim 2017’de Yüce Türk Milleti’ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük… — Dr. Mesut Özarslan (@OzarslanMesut) December 19, 2023

MANSUR YAVAŞ'LA ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Gazeteci Sinan Burhan, Mansur Yavaş'ın Yetkin Öztürk, Mesut Özarslan ve Yakup Odabaşı için Özgür Özel’le anlaştığını iddia etmişti. Burhan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok önemli bir kulis bilgisi geldi. Sayın Mansur Yavaş’ın Özgür Özel Bey'le görüştüğü, İYİ Parti’nin Polatlı’da Yetkin Öztürk eski İl Başkanı, Etimesgut’ta eski İl Başkanı Mesut Özarslan, Gölbaşı’nda aday da Yakup Odabaşı. Şu anda kaynağım ‘Mansur Yavaş bu 3 isim konusunda Özgür Özel’le anlaştı’ dedi."