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Eski İYİ Partili Taylan Yıldız, İBB adaylığını duyurdu

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İBB Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

Siyaset
  • 25.01.2024 10:30
  • Giriş: 25.01.2024 10:30
  • Güncelleme: 25.01.2024 10:41
Kaynak: Haber Merkezi
Eski İYİ Partili Taylan Yıldız, İBB adaylığını duyurdu

Bir dönem İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevi yapan ve 2023'ün Haziran ayında partisinden istifa eden Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden adaylığını duyuran Yıldız, bir de video yayınladı. 

Taylan, paylaşımında "Senin İçin Bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayıyım" ifadesini kullandı. 

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