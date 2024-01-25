Eski İYİ Partili Taylan Yıldız, İBB adaylığını duyurdu

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İBB Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

Bir dönem İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevi yapan ve 2023'ün Haziran ayında partisinden istifa eden Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden adaylığını duyuran Yıldız, bir de video yayınladı.

Senin İçin Bağımsız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayıyım#YarınınıSeç pic.twitter.com/DuEXhGWKpT — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) January 25, 2024

Taylan, paylaşımında "Senin İçin Bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayıyım" ifadesini kullandı.