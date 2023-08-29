Eski Karabük Valisi'nin avukatından açıklama

Eski Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlunun karıştığı trafik kazasının MOBESE görüntülerinin 1 yıl ortaya çıkmasına yönelik iddialar hakkında açıklama yapan Gürel'in avukatı Mehmet Emre Ünal, iddiaları reddetti. Konuyla ilgili yapılan haberler hakkında yasal süreçlerin başlatılacağını söyleyen Ünal, "Müvekkilimin başarılı bir kariyere sahip olması hasebiyle yıpratılmaya çalışıldığı aşikardır” diye konuştu.

Eski Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel'in karıştığı trafik kazasının MOBESE görüntüleri 1 yıl sonra ortaya çıkmasına yönelik haberler hakkında Fuat Gürel’in avukatı Mehmet Emre Ünal açıklamalarda bulundu.

Açıklamada kazanın ardından Ali Emre Gürel’in Karabük Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak 1,5 ay tutuklu kaldığını belirtildi.

Ünal, eski Karabük Valisi Fuat Gürel’in oğlu Ali Emre Gürel’in kazanın yaşandığı gece alkollü olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Olaya ilişkin görüntülerin gizlendiği iddiasının doğru olmadığını öne süren Ünal, konuyla ilgili yapılan haberler hakkında ise yasal süreçlerin başlatılacağını açıkladı.

Ünal açıklamasında "Müvekkilim Fuat Gürel’e karşı kin ve nefret duyguları içinde olan ve basın ahlak kurallarını hiçe sayan şahıslar tarafından karalanmaya ve müvekkilimin başarılı bir kariyere sahip olması hasebiyle yıpratılmaya çalışıldığı ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti adalet sistemine karşı güvensizlik oluşturmaya çalışıldığı aşikardır" ifadelerini kullandı.

Eski Karabük Valisi Fuat Gürel’in avukatı Mehmet Emre Ünal’ın açıklamaları şu şekilde:

“Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, tarafların kusur tespiti için dosya muhteviyatının gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından, tali yoldan ana yola girerken kendisine kırmızı fasılalı ışık yanan Salih Portakal’ı asli kusurlu, ana yolda seyreden ve kendisine sarı fasılalı ışık yanan Ali Emre Gürel’i ise tali kusurlu olarak belirlemiştir. Eski Karabük Valimiz müvekkilim Fuat Gürel’e karşı kişisel menfaatleri uğruna öfke besleyen ve basın ahlak kurallarını hiçe sayan kişiler tarafından Karabük yerel basınına ve ulusal bazda yayın yapan kişi ve kuruluşlar nezdinde ortaya atılan iddialardan olan; olay gecesi müvekkilim Ali Emre Gürel’in alkollü veya uyarıcı madde etkisinde olduğu iddiaları asılsız olup, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, olay anında polis tarafından yapılan testlerde ve hastanede yapılan kan tahlilleri sonucu ile sabittir. Dosya çerçevesinde olaya ilişkin ifade veren görgü tanıkları aşamalardaki beyanlarında ’kaza sırasında müvekkilin alkollü olduğuna ilişkin herhangi bir gözlemleri olmadığını davranışsal olarak veya alkole ilişkin herhangi bir koku durumu ile karşılaşmadıklarını’ açıkça beyan etmişlerdir. Bu ifadeler dosya çerçevesinde sabittir. Kaldı ki yapılan yargılamanın aşamalarında yargılamanın karşı tarafının da bu yönde bir iddiası olmamıştır.”

"Kamuoyuna servis edilen KGYS kamera görüntüsü kazanın hemen ardından Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma dosyasına alınmıştır. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya hiçbir zaman gizlilik kararı alınmamıştır. Bahse konu kaza anını gösterir KGYS kamera görüntüsü en başından itibaren dosyanın tarafları olan merhumların çocuklarında da mevcuttur. Aynı zamanda tarafların kusur tespitinde ve hız tespitinde bu görüntülerden de azami derecede yararlanılmıştır. Sonuç itibari ile kamuoyuna servis edilen KGYS kamera görüntüsünün saklandığı iddiası asılsızdır.”

“Aylar sonra ise sigorta şirketinin kusur nispetinde rahmetlilerin çocuklarından bir miktar bedel talep ettiklerini müvekkilim Fuat Gürel öğrendiğinde rahmetlilerin çocuklarıyla görüşmek istemiş ancak karşılık bulamamıştır. Müvekkilim Fuat Gürel’in kasko şirketi tarafından merhumların ailesine başlatılan icra takibinden haberi aylar sonra olmuştur. Bu sebeplerle, kamuoyuna, sanki müvekkilim Fuat Gürel tarafından icra takibi başlatılmış veya icra takibi başlatılmasına sebep olmuş görüntüsü vermeye çalışılan iddialar tamamen asılsızdır. Yine müvekkilim Ali Emre Gürel’in elim kazada, hızının 150-180 km olduğuna dair görgü tanığı ifadesi, görgü tanığının subjektif bir yorumu olup, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaza yerinde yapılan keşfe, merhum Salih Portakal ve eşi Behiye Portakal’ın oğlu dosyanın tarafı Erdem Portakal ve avukatı da katılmıştır. Yapılan keşifte olay mahalli incelenmiş ve bahse konu KGYS kamera görüntüsü esas alınmıştır. Vefat edenlerin aile avukatının ‘yapılan keşfe, bilirkişi beyanına bir diyeceğimiz yoktur’ şeklinde beyanları mevcuttur. Buna göre müvekkilim Ali Emre Gürel’in görgü tanığı ifadesindeki gibi 150-180 km hızının olmasının, keşif sonrası düzenlenen ve öncesinde alınan raporlara göre mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır."

"Kaza anı ile ilgili tek taraflı elde edilen bilgi ve belgelerin çarptırılarak ve doğru olmayan bilgilerle birlikte yayınlanması, öncelikli olarak halkın Türkiye Cumhuriyeti adalet sistemine olan inancını sarsmaya, müvekkilim Fuat Gürel’in kişilik haklarını yıpratmaya ve vatandaşların devlete olan güvenini sarsmaya dönük eylemler olarak görmekteyiz. Malumları olduğu üzere, kanun dışına çıkmış, tehditle, şantajla ve vatandaşları çeşitli vaatlerle kandırıp menfaat temin etmeye çalışanlarla ve daha birçok suçla mücadele etmek valilerin görevleri arasındadır. Bu çerçevede, müvekkilim Fuat Gürel’e karşı kin ve nefret duyguları içinde olan ve basın ahlak kurallarını hiçe sayan şahıslar tarafından karalanmaya ve müvekkilimin başarılı bir kariyere sahip olması hasebiyle yıpratılmaya çalışıldığı ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti adalet sistemine karşı güvensizlik oluşturmaya çalışıldığı aşikardır.”

“Basın ahlak kurallarını hiçe sayan kişiler tarafından kasıtlı, yanlı ve çarpıtılarak servis edilen ve algı oluşturmaya dönük bu görüntü ve bazı belgeler, maalesef ülkemize mal olmuş bazı yazarlar ve ulusal bazda yayın yapan bir kısım yazılı ve görsel basın kuruluşları tarafından da tek taraflı, araştırılmadan, olayın diğer tarafının bilgisine başvurulmadan servis edilerek bu doğru olmayan bilgilere ve çarpıtmalara alet olmuşlardır. Müvekkilim Karabük Eski Valisi Fuat Gürel, kazanın olduğu andan itibaren tarafsızlığını korumuş, dava bağımsız mahkemeler tarafından yürütülmektedir. Müvekkillerim Karabük eski Valisi Fuat Gürel ve Ali Emre Gürel’e yönelik doğruluğu teyit edilmeden tek taraflı isnatlarla asılsız haber yaparak kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Karabük'te bir yıl önce yaşanan trafik kazasında Behiye ve Salih Portakal çifti hayatını kaybetmiş,.görgü tanıkları, çok hızlı gittiğini ifade ettikleri Ford marka bir arabanın kendilerini solladığını ve Portakal çiftinin aracına çarptığını söylemiş, ancak kazayla ilgili MOBESE kayıtlarına ulaşılamamıştı. Trafik kazasını tekrar gündeme taşıyan gazeteci Fatih Altaylı, fail Ali Emre Gürel’in dönemin Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu olduğunu belirterek kazaya dair görüntülerin, son valiler kararnamesi ile Gürel’in merkeze çekilmesinden sonra ortaya çıktığını yazmıştı.