Eski Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan hayatını kaybetti

SHP'den 19. Dönem'de Kars Milletvekilliği yapan Zeki Nacitarhan Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  • 14.04.2026 11:23
  Giriş: 14.04.2026 11:23
  • Güncelleme: 14.04.2026 11:27
Kaynak: ANKA
19. Dönem SHP Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan, 82 yaşında, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kars'ın Göle ilçesinde 1944 yılında doğan Zeki Nacitarhan, 1991 genel seçimlerinde SHP’den milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.

Nacitarhan, demokrasi, temel hak ve özgürlükler alanlarında çalışmalar yaptı.

Kars Kalkınma Vakfı Başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde de bulunan Nacitarhan, evli ve iki çocuk babasıydı.

