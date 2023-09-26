Eski kayınbiraderleri tarafından öldürüldü

Batman’da eski kayınbiraderleri tarafından dövülüp silahla vurulan Şafi Bıçak (38), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki otobüs durağında meydana geldi. Birlikte yaşadığı B.A. ile caddede yürüyen Şafi Bıçak, iddiaya göre eski eşinin kardeşleri İ.A. ve K.A.’nin saldırısına uğradı.

Şüpheliler, dövdükleri Bıçak'ı tabancayla vurdu. Bıçak yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Şafi Bıçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şafi Bıçak'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.