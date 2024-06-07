Eski kayyum için 160 yıl ceza istendi

Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi'ne atanan ilk kayyum olan Mustafa Kılıç'ın depremzedeleri dolandırmaktan 160 yıl hapis istemiyle yargılandığı ortaya çıktı.

Atandıkları belediyelerdeki yolsuzluklarıyla gündeme gelen kayyumlar, tayin edildikleri yerlerde de yolsuzluklarını sürdürmeye devam ediyor. MA'nın haberine göre Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nde 2016'da atanan ilk kayyum olan Kaymakam Mustafa Kılıç, tayin edildiği Adana'nın Yüreğir ilçesinde depremzedeleri 50 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Kılıç hakkında, birden çok kişiyi dolandırmaktan 160 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava sürüyor. Sakarya 3 No'lu L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kılıç'la birlikte Özgür Akgül ve Paşa Yaşar adlı sanıkların yargılandığı davaya, Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Savcının tutuklanmasının devamı yönünde karar verilmesi talebinin ardından söz alan Kılıç, kendisine FETÖ’vari kumpas kurulduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.