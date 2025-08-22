Eski KYB Eş Başkanı Cengi, polisle girdiği çatışmanın ardından gözaltına alındı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) eski Eş Başkanı ve Halk Cephesi lideri Lahur Şeyh Cengi, polisle girdiği çatışmanın ardından 2 kardeşiyle birlikte gözaltına alındı.

Daha önce hakkında gözaltı kararı bulunan Cengi, gelen polislere teslim olmayı reddederek çatışmaya girdi. Cengi ve kardeşleri Polad Şeyh Cengi ve Aso Şeyh Cengi çatışmanın ardından gözaltına alındı.

Çatışmada, Aso Şeyh Cengi’nin yaralandığı da öğrenildi.

Cengi’nin ikamet ettiği bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edilirken, Süleymaniye’nin giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemi alındı.

ÇATIŞMA SABAHA KADAR SÜRDÜ

Rûdaw'ın haberine göre Lahor Şeyh Cengi’nin parti binası olarak da kullandığı Lalezar konutlarında KYB’ye bağlı güvenlik birimleri ile Cengi’nin korumaları arasında çıkan çatışma sabaha kadar devam etti.

Resmî açıklamalara göre 3 kişi öldürülürken 10 güvenlik mensubu yaralandı. Operasyona tanklar, zırhlı araçlar ve çeşitli ağır silahların da kullanıldığı bildirildi.

CENGİ'YE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Lahur Şeyh Cengi, Irak Ceza Kanunu’nun 56. maddesi kapsamında suçlanıyor. Bu madde, suç işlemek amacıyla grup oluşturma suçlarını kapsıyor. KYB kaynakları bu durumu "darbe girişimi ve Süleymaniye'nin güvenliğini bozma girişimi" olarak nitelendiriyor. Cengi’nin suçlu bulunması halinde 7 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Lahor Şeyh Cengi ise gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada bu iddiaları reddederek “Evimdeyim yaptığımız bir şey yok. Bize ulaşan her hangi bir mahkeme kararı yok. Bizim üzerimize gelirlerse yanıt vereceğiz” demişti.