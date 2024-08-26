Eski Lübnan Başbakanı Salim Hoss hayatını kaybetti

Lübnan'ın eski başbakanı Salim Hoss 25 Ağustos’ta (dün) yaşamını yitirdi.

94 yaşındaki Hoss'un ölüm haberini Lübnan Başbakanı Necip Mikati açıkladı.

Mikati, Hoss için düzenlenen cenaze törenine de katıldı.

Mikati, cenazede yaptığı konuşmada, “Lübnan'ın ve anavatanın vicdanı ve Filistin davasının savunucusu olan bağımsız bir adamdı. Onun devleti, vatandaşın yüksek menfaatini ve çıkarını her türlü düşüncenin üstünde tutuyordu ve soyut, objektif ve anayasal bir mükemmellikti” ifadelerini kullandı.

Hoss, Lübnan’da 1976-1980, 1987-1989, 1989-1990 ve 1998-2000 yılları arasında Başbakanlık görevini üstlenmişti.