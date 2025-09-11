Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ve kardeşi tutuklandı
Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in işlemleri tamamlandı. Sözen kardeşler savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.
Kaynak: DHA-AA
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen iki isim, çıkarıldıkları hakimlikçe "rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla tutuklandı.
Sözen kardeşler, Ilıca Cezaevine gönderildi.