Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'a verilen hapis cezası kesinleşti

İzmir Menemen Belediyesine yönelik "zimmet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında açılan davada eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a "basit zimmet" iddiasıyla verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası hukuka uygun bulundu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, sanık Aksoy hakkında Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesince kurulan hükme ilişkin dosyayı yeniden yargılama yapılması için aynı mahkemeye iade etti.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Temmuz 2024'te Sayıştay emekli uzman denetçilerinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar vererek yeniden rapor talep etti.

MAHKEME, ÖNCEKİ HÜKMÜ YENİDEN KURDU

Hazırlanan bilirkişi raporunun ardından 24 Aralık 2025'te yeniden yargılama yapan mahkeme, Aksoy hakkında daha önce verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin hükmü aynı şekilde kurdu.

Kararı 12 Mart'ta yeniden inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, "dosya kapsamındaki duruşma tutanakları, deliller, gerekçe ve istinaf dilekçeleri üzerinde yaptığı değerlendirmede yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığını" belirledi.

Daire, diğer sanıklar yönünden de "eylemlerin doğru nitelendirildiği, delillerin değerlendirilmesinde isabetsizlik olmadığı ve hükmün kanuni çerçevede kurulduğu" kanaatine vararak hapis cezasını kesinleştirdi.