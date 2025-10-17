Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcı Şener'in tutuklanmasına CHP’li Emir: “AKP'nin yarattığı düzen çürümüş kadrolar, kirli ilişkiler"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener’in zimmet ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin “AKP’nin yarattığı düzen çürümüş kadrolar, kirli ilişkiler, kara para ağları düzeni. Paranın üstündeki imza da AKP düzeninin imzası” dedi.

Güncel
  • 17.10.2025 18:00
  • Giriş: 17.10.2025 18:00
  • Güncelleme: 17.10.2025 18:02
Kaynak: ANKA
Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcı Şener'in tutuklanmasına CHP’li Emir: “AKP'nin yarattığı düzen çürümüş kadrolar, kirli ilişkiler"

Merkez Bankası’nın (TCMB) ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) hakkında yürütülen “ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet” soruşturmasında aralarında eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç’un da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Soruşturmada tespit edilen kamu zararının 100 milyon TL’yi aştığı ileri sürülüyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 200 liranın üzerinde imzası bulunan Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Emrah Şener zimmet ve dolandırıcılıktan tutuklandı. Bu tek başına bir skandal değil, AKP’nin kuralının özeti. Devletin kritik kurumlarına liyakatli isimler değil, kendilerine yakın isimleri getirdiler. İş dünyasında semirtilenler de hep kara para, usulsüzlük ve rantla anılan tipler oldu. AKP’nin yarattığı düzen çürümüş kadrolar, kirli ilişkiler, kara para ağları düzeni. Paranın üstündeki imza da AKP düzeninin imzası."

Kamu zararı 100 milyon TLnin üzerinde: Merkez Bankasından BKM açıklaması!
BirGün'e Abone Ol