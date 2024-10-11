Eski MHP ilçe başkanı, cinayet soruşturmasında tutuklandı

Eski MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen, kardeşinin eski iş ortağının önce vurulması sonra da kaldırıldığı hastanede silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada “tasarlayarak adam öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın aktardığına göre, söz konusu soruşturma, Edremit Devlet Hastanesi’nin ortopedi servisinde tedavi gören Emrah İmamoğlu'nun, silahıyla hastaneye girip odasına kadar giden Efe Acar tarafından öldürülmesi ile ilgili.

Buna göre olay, eski MHP'li başkan Halil Görmen'in kardeşi Tugay Görmen'in 27 Eylül gecesi, daha önce birlikte iş yaptığı ancak sonrasında aralarında alacak/verecek meselesi olduğu bilinen eski ortağı Emrah İmamoğlu’nu, Edremit’te kahvehane işlettiği Bostancı Köyü’ne davet etmesi ile başladı.

Görmen’in kısa süre önce işletmesini devraldığı kahvehanesindeki görüşmenin ilerleyen saatlerinde, iki eski ortak arasında geçmişten kalan borç/alacak meselesi sebebiyle tartışma başladı. Tartışma büyüyünce Görmen, yanında taşıdığı tabanca ile İmamoğlu’na ateş etti. Görmen’in silahından çıkan mermi, İmamoğlu’nun sağ dizine isabet etti.

Halil Görmen / Eski MHP Edremit İlçe Başkanı

SİLAHLA HASTANEYE GİRİP ÖLDÜRDÜ

İmamoğlu için önce hayati tehlikesi bulunmadığı gerekçesiyle basit yaralamalı olay değerlendirmesi yapıldı. Ancak sonrasında, kurşunun damara isabet ettiği anlaşılınca İmamoğlu, hayati tehlike kaydıyla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyat ile sağlık durumu düzelen İmamoğlu, yoğun bakımdan alınarak hastanedeki ortopedi servisinde tedaviye alındı.

Bu arada, İmamoğlu’nun eski ortağı Görmen, silahlı yaralamanın faili olduğu iddiasıyla aranmaya başlandı. İmamoğlu ise hastanede tedavi edilirken, 5 Ekim akşamı ikinci saldırının hedefi oldu. Akşam saatlerinde İmamoğlu’nun odasına giren bir kişi, elindeki silahla yatağında yatan İmamoğlu’na üç el ateş etti.

Mermilerden ikisi İmamoğlu’na isabet etti. Önce hayati tehlikesi olmadığı belirtilen İmamoğlu, durumunun kötüleşmesiyle birlikte Balıkesir’deki devlet hastanesine sevk edildi. Tıbbi müdahale yeterli olmadı ve İmamoğlu öldü.

22 YAŞINDAKİ TETİKÇİ TESLİM OLDU

Saldırıdan kısa süre sonra “tetikçi” polise teslim oldu. Zanlının Efe Acar adında 22 yaşında Edremitli genç olduğu anlaşıldı. Savcılıkça tutuklanan Acar, İmamoğlu’na ateş etme gerekçesi olarak “ailesi hakkında konuştuğu” iddiasında bulundu.

İki olayın arka arkaya yaşanması sonrasında başlatılan savcılık soruşturmasında zanlı Tugay Görmen hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Savcılık aynı çerçevede, ağabey Halil Görmen hakkında da “tasarlayarak adam öldürmek” iddiasıyla yakalama kararı verdi. Halil Görmen, hakkındaki iddia kapsamında tutuklandı.

Soruşturmada tutuklu şüphelinin sadece Halil Görmen olmadığı belirtildi. Buna göre tetikçi Efe Acar’a İmamoğlu’nun devlet hastanesindeki odasının numarasını verdiği iddiasıyla bölgenin önemli turistik tesisinin sahibi de tutuklandı. Firari Tugay Görmen ise hâlâ aranıyor.