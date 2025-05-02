Eski MHP'li milletvekili Mehmet Ekici hayatını kaybetti
MHP'de 20. dönemde Yozgat ve 23. dönemde Ankara milletvekilliği yapan Mehmet Ekici (70) yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sabah saatlerinde öldü. Ekici'nin ölüm haberini Sinan Oğan sosyal medya hesabından paylaştı.
MHP 20'nci dönem Yozgat ve 23'üncü dönem Ankara Milletvekili Mehmet Ekici (70), Ankara'da hayatını kaybetti.
Mehmet Ekici, sabah saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti.
Sinan Oğan, kayınpederinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Oğan'ın paylaşımı şöyle:
"Kayınpederim Mehmet Ekici hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum babamızı bugün Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İncek Mezarlığı'na defnedeceğiz. Taziye yerimiz bugün akşam definden sonra ve yarın tüm gün Ankara Grand Mercure Otel'de olacaktır."