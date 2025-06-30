"Eski MHP milletvekili Flash TV'yi satın aldı" iddiası

Flash TV'nin eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili Arzu Erdem’in sahibi olduğu TYT Türk’e satıldığı iddia edildi.

MedyaRadar'ın haberine göre, 3 dönem boyunca MHP milletvekilliği yapan Arzu Erdem'in sahibi olduğu TYT Türk, TMSF'nin kontrolünde bulunan Flash Haber TV'yi satın aldı.

Türkiye’nin Yeni Televizyonu sloganıyla yola çıkan TYT Türk, 2025 yılı başında medya sektörüne girmiş, RTÜK ve frekans devir işlemlerini hızlıca tamamlamasıyla dikkat çekmişti.

MAHİROĞLU'NA DEVREDİLMEMİŞTİ

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, 31 Aralık’ta sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Flash TV’yi satın almak için ödeme yaptıklarını buna rağmen kanalın hisselerinin kendilerine devredilmediğini duyurmuştu.

Flash TV, Ocak ayında devreye giren BankPozitif ve Payfix ödeme sisteminin sahibi Erkan Kork’a satılmıştı.

Flash TV'nin sahibi Erkan Kork, isim mart ayında yapılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TMSF: SATIŞ KARARI VERİLİRSE İNTERNET SİTEMİZDEN DUYURUSU YAPILACAK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada TMSF'nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Flash Haber TV'nin satışına ilişkin medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İlgili mevzuat çerçevesinde, TMSF'nin, bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Spekülatif haberlerin doğrulanabilmesi için TMSF'nin internet sitesindeki 'satış ilanları' takip edilmelidir. Flash Haber logosuyla haber yayıncılığı yapan televizyon kanalı için satış kararı verilirse internet sitemizde duyurusu yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.