Eski MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu İYİ Parti'ye katıldı

24. Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun İYİ Parti'ye katıldığı bildirildi. Dedeoğlu'nun, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu açıklandı.

24. Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun İYİ Parti'ye katıldığı bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dedeoğlu'na İYİ Parti rozeti Genel Başkan Meral Akşener tarafından takıldı.

Akşener, parti genel merkezindeki katılım töreninde yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Dedeoğlu olduğunu açıkladı.

Dedeoğlu da, "Kahramanmaraş'ı ayrım yapmadan kucaklayarak, halkımızın desteğiyle ve yerelde kuracağımız güçlü birliktelikle bu seçimi alacağız. Şunu iddia ediyorum, AK Parti seçimde yüzde 47 almıştı. Biz birlikte bunu yüzde 35'e düşüreceğiz ve bu seçimi alacağız inşallah." dedi.