Eski milletvekili intihara teşebbüs etti: Hayati tehlikesi var

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili olan ve daha sonra İYİ Parti'ye katılan Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi, intihara teşebbüs etti. Sipahi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Karşıyaka'da ikamet eden Sipahi'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Sipahi'nin Karşıyaka'da bulunan evine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Görevlilerin uzun süre zile basmasına rağmen evin kapısı açılmayınca çilingir yardımıyla daireye girildi. Sipahi, yerde hareketsiz şekilde yatar halde bulundu.

Evde yalnız yaşadığı belirlenen Sipahi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sipahi'nin çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği değerlendiriliyor.