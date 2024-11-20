Eski milletvekili ve akademisyen Ufuk Uras, Devlet Bahçeli ile görüştü

Eski milletvekili ve akademisyen Ufuk Uras, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uras, "Sayın Devlet Bahçeli ile son dönem ortaya koyduğu perspektifle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Gösterdiği ilgi ve sohbet için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.