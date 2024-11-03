Eski Milletvekili Yüksel Çengel için cenaze töreni düzenlendi

Yaşamını yitiren 18. Dönem İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Yüksel Çengel için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti yapılan törene, Çengel'in ailesi ve yakınları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bazı siyasetçiler katıldı.

Törene katılanlar Çengel'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyip, taziyelerini iletti.

Çengel'in cenazesi, kılınan namazının ardından Mevlanakapı Merkezefendi Mezarlığı'nda defnedildi.