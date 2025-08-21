Giriş / Abone Ol
Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen efsane basketbolcu Hüseyin Kozluca, hayatını kaybetti.

Spor
  • 21.08.2025 15:26
  • Giriş: 21.08.2025 15:26
  • Güncelleme: 21.08.2025 15:31
Kaynak: İHA
Eski milli basketbolcu Hüseyin Kozluca hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Hüseyin Kozluca hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüp, Kozluca’nın vefatıyla ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşıma göre, uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen basketbolcu Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Mirasımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

