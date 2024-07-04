Eski Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Eğitim Bir-Sen' itirafı

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin görüşmelerinde, teklif hazırlanırken sadece Eğitim Bir-Sen'le konuşulduğunu, diğer sendikaların muhatap alınmadığını itiraf etti.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de Öğretmenlik Meslek Kanunu teklif hazırlanırken sırasında sadece Eğitim Bir-Sen'le görüşüldüğünü itiraf etti.

Teklifin tümü üzerine dün yapılan görüşmelerde eğitim sendikaları temsilcileri de görüşlerini dile getirdi. Komisyona, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen), Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), Hürriyetçi Eğitim Sen, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Anadolu Eğitim Sendikası temsilcileri katıldı.

Yeni bir düzenlemenin TBMM'ye sunulmasını kıymetli bulduklarını söyleyen, iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ile Komisyon Başkanı ve eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer arasındaki diyalog dikkat çekti.

"NİYE DİĞER SENDİKALAR SÜREÇLERE DAHİL EDİLMEDİ?"

Ramazan Çakırcı, Komisyon Başkanı Özer'in kendisine ek süre vermemesi üzerine haksızlık olduğunu söyledi.

Yanıt veren Mahmut Özer, diğer sendikaların hiçbirinin görüşü sorulmazken, teklif hazırlanırken Eğitim Bir-Sen'in görüşünün sorulduğunu şu ifadeleriyle itiraf etti: "Hak ile haksızlığa girersek başka şeylere gider, tamam mı, buna girmeyelim yani. Niye o zaman diğer sendikalar süreçlerde dahil edilmedi?"

Çakırcı ise ısrarla "olmadı" deyince Özer, "Kayıtlara geçsin o zaman Eğitim Bir-Sen bu süreçlere dahil edilmemiş, hiç dahil edilmemiş" şeklinde sitem etti.