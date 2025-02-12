Eski milli futbolcu Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı

Fenerbahçe ve Türk futbolunun sembol isimlerinden Oğuz Çetin'in yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Oğuz Çetin'in beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırıldığı aktarıldı.

İstanbulspor Kulübü, eski futbolcuları Oğuz Çetin için bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde ve Milli Takımımızda forma giymiş, Türk futbolunun değerli isimlerinden Oğuz Çetin’in yoğun bakıma alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Oğuz Çetin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.