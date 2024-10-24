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Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu hayatını kaybetti

Eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Güncel
  • 24.10.2024 11:25
  • Giriş: 24.10.2024 11:25
  • Güncelleme: 24.10.2024 11:30
Kaynak: DHA
Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu hayatını kaybetti
Fotoğraf: DepoPhotos

Eski Milli Savunma Bakanı ve eski MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu, Ankara'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Çakmakoğlu, yarın memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Ankara'da yaşayan Sabahattin Çakmakoğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu 93 yaşında hayatını kaybetti.

Çakmakoğlu'nun cenazesinin Kayseri'ye getirileceği ve yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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