Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu hayatını kaybetti
Eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Eski Milli Savunma Bakanı ve eski MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu, Ankara'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Çakmakoğlu, yarın memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacak.
Ankara'da yaşayan Sabahattin Çakmakoğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu 93 yaşında hayatını kaybetti.
Çakmakoğlu'nun cenazesinin Kayseri'ye getirileceği ve yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.