Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı: Casuslukla suçlanıyor!

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı.

Sayhan'ın hakkında yürütülen bir soruşturma gerekçesi ile dün (23 Ağustos Cumartesi) akşam gözaltına alındığı öğrenildi.

Sayhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan İsmet Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı'nın yarın sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

SORUŞTURMADA 10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Sayhan'ın organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Söz konusu soruşturmada 17 şüpheli gözaltına alınmış, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.

CASUSLUKLA SUÇLANIYOR

Sayhan'ın söz konusu soruşturma kapsamında CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına yol açan 'itirafçı' Aziz İhsan Aktaş'a yönelik 'suikast hazırlığı' iddiası ile kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Sayhan'ın hakkında suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından işlem gördüğü aktarılırken, zanlının ev ve işyerindeki aramalarda "delil" niteliğinde belge ve doküman ele geçirildiği öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

MKE'nin Eylül 2024-Aralık 2024 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanı olan İsmet Sayhan, MHP ve partinin lideri Devlet Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen bir avukat.

Sayhan, 2024 yılının Kasım ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Sayhan hakkında 20 Ağustos’ta da gözaltına alındığı yönünde haberler kamuoyuna yansımıştı.

Sayhan’a yönelik gözaltı haberleri, “MHP’ye bir mesaj mı?” sorusunu da beraberinde getirmişti.

Gazeteci Nevşin Mengü, 21 Temmuz Perşembe günü yaptığı paylaşımla Sayhan ile görüştüğünü gözaltı haberlerinin doğru olmadığını aktarmıştı.

Mengü, “İsmet Sayhan ile konuştum. Gözaltına alınmasının kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi, hakkındaki iddiaları hayretle okuduğunu aktardı” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İsmet Sayhan, şahsi X hesabından yaptığı paylaşımda da hakkındaki iddialara değinerek AKP’li bazı çevrelerin kendisinden rahatsız olduğu yönündeki yorumlar için “Bu açık bir fitne hareketidir” demiş ve “devlet büyüklerine saygısının baki olduğu mesajını vermişti.

Sayhan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bugün bazı haberlerde, MHP yakınlığım vurgulanarak, MKE’den ayrılmamın, bazı AK Parti çevrelerinin benden rahatsız olması sebebiyle olduğu belirtilmiştir. Bu açık bir fitne hareketidir. 3 aylık MKE yönetim kurulu başkanlığım, yönetim kurulunda boşluk oluşması sebebiyle zaten geçici bir görevlendirmeydi. Yeni bir yönetim oluşturulma imkanı doğduğunda istifa ederek ayrıldım. Durumun gereği olan bir işlemi kötü niyetli şekilde sorun gibi yorumlamak ancak haince bir yaklaşımdır. Benim Devlete ve Devlet büyüklerimize saygım beni tanıyanlarca bilinir ve her zaman bakidir.”