Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yakın bir isim olduğu belirtilen eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan adliyeye sevk edildi. Hakkında tutuklama talep edilen Sayhan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı Sayhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sayhan, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkça ifadesi alınan Sayhan, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçundan tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sayhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.