Eski muhtar, evli olduğu kadını ve oğlunu tabancayla öldürdü

Giresun'un Çamoluk ilçesinde Kılıçtutan köyü eski muhtarı Fazlı Yılkın (56), tartıştığı evli olduğu kadın Hanife (54) ve oğlu Beytullah Yılkın'ı (27) tabancayla vurarak öldürdü.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde eski muhtar evli olduğu kadını ve oğlunu öldürdü.

Olay saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Kılıçtutan köyünde meydana geldi. Kılıçtutan köyü eski muhtarı Fazlı Yılkın, bilinmeyen nedenle köydeki cami önünde eşi Hanife ve oğlu Beytullah Yılkın ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Fazlı Yılkın, belinden çıkardığı tabancasıyla oğlu ve evli olduğu kadına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği anne ve oğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontromlde anne ve oğlunun, hayatını kaybettiğini belirlendi. Şüpheli Fazlı Yılkın, jandarma tarafından suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, savcılık incelemesi sonrası, otopsileri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.