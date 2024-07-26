Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eski muhtarı öldüren yeni muhtar ve oğlu tutuklandı

Tokat'ın Madas köyünde aralarında husumet bulunan eski muhtar Mustafa Ceylan'ı öldüren muhtar Dursun Bezin ve oğlu Ahmet Bezin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güncel
  • 26.07.2024 15:43
  • Giriş: 26.07.2024 15:43
  • Güncelleme: 26.07.2024 15:48
Kaynak: İHA
Eski muhtarı öldüren yeni muhtar ve oğlu tutuklandı
Fotoğraf: İHA

Tokat'ta eski muhtarı öldüren yeni muhtar Dursun Bezin ve oğlu Ahmet Bezin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün köy muhtarı Dursun Bezin ile eski muhtar Mustafa Ceylan arasında yaşanan silahlı kavgada, eski muhtar Ceylan hayatını kaybetti. Olay sırasında Mustafa Ceylan'ın kızı Tülin Ceylan da yaralandı.

Olayın hemen ardından gözaltına alınan köy muhtarı Dursun Bezin ve kavgaya karışan oğlu Ahmet Bezin, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Bezin ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BirGün'e Abone Ol