Eski NBA oyuncusu Jason Collins hayatını kaybetti

NBA tarihinde eşcinsel olduğunu açık şekilde kamuoyuyla paylaşan ilk aktif oyuncu olan Jason Collins, bir süredir mücadele ettiği 4. evre glioblastoma nedeniyle 47 yaşında yaşamını yitirdi.

Collins ailesi tarafından yapılan açıklamada, eski basketbolcunun son sekiz aydır agresif bir beyin tümörüyle mücadele ettiği belirtildi. Açıklamada, Collins’in hem yakın çevresi hem de spor dünyası için ilham veren bir isim olduğu vurgulandı.

13 SEZON OYNADI

NBA kariyerinde 13 sezon geçiren Jason Collins; Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves ve Washington Wizards formaları giydi.

Collins, 2013 yılında Sports Illustrated’da yayımlanan yazısıyla eşcinsel olduğunu açıklamış ve bu çıkışıyla profesyonel spor tarihinde önemli bir dönüm noktası yaratmıştı.

Açıklamasının ardından kariyerine devam eden Collins, sonraki sezon Brooklyn Nets formasıyla 22 maçta görev aldı.

"İLHAM KAYNAĞI OLDU"

Ailenin açıklamasında, “Jason, beklenmedik şekillerde insanların hayatlarına dokundu ve birçok kişi için ilham kaynağı oldu” ifadelerine yer verilirken, tedavi sürecinde destek veren sağlık çalışanlarına ve sevenlerine teşekkür edildi.

Geçtiğimiz hafta Green Sports Alliance Summit kapsamında verilen ilk “Bill Walton Global Champion Award” ödülüne layık görülen Collins, sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadı. Ödülü, eski NBA oyuncusu olan ikiz kardeşi Jarron Collins teslim aldı.

TAZİYE MESAJLARI

Collins’in ölümünün ardından spor dünyasından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı. Minnesota Timberwolves ile San Antonio Spurs arasında oynanan playoff maçı öncesinde Jason Collins için saygı duruşunda bulunuldu.

San Antonio Spurs organizasyonu yaptığı açıklamada Collins’in yalnızca spor tarihinde engelleri aşan bir figür değil, aynı zamanda “cesareti ve insanlığıyla örnek gösterilen bir isim” olduğunu belirtti.