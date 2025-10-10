Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem dâhil 21 kişi gözaltına alındı

CHP'ye yönelik baskılar hız kesmeden devam ediyor.

Bursa'da önceki dönem CHP'den Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini yürüten Turgay Erdem'in de arasında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erdem ile 22 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdem ile diğer kişilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı.

EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILIYOR

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 23 kişiye yönelik olarak Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltındakilere ait 24 ikamet ve 8 şirket ile 12 araçta arama işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, 2 kişi hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Erdem, 2019-2024 yılları arasında belediye başkanlığı görevi yürütmüştü.