Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve 20 kişinin yargılanmasına başlandı

Bursa’da Nilüfer İlçe Belediyesinde "rüşvet" ve "imar kirliliği" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 15’i tutuklu 21 kişinin yargılanmasına başlandı.

İddianamenin kabul edilmesiyle 15’i tutuklu 21 kişi dün (20 Nisan) ilk kez hakim karşısına çıktı. Bursa 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Turgay Erdem, dönemin Nilüfer Belediyesi İmar Müdürü Ayşegül E., yapı denetim firması sahibi Tamer İ., mühendis Metin Yaşar Ç., bazı müteahhitler ve belediye çalışanlarının yanı sıra tutuksuz yargılananlar da katıldı.

Dün ifadelerin alınmasıyla sürdürülen duruşma, bugün (21 Nisan) devam edecek.