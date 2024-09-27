Eski nişanlısının evini silahla basan kişi ile babası, kadının babası tarafından hastanelik edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, eski nişanlısının başkasıyla birlikte olduğu iddiası üzerine babasıyla birlikte kadının ailesinin evini silahla bastı. Genç kadının babası ve kuzeni tarafından darp edilen baba-oğul hastanelik oldu.

Olay, Gaziler Mahallesi 1782 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, F.C., M.A'nın nişanı bozup başka bir gençle gittiği iddiasıyla babası H.M.C. ile birlikte eski nişanlısının ailesinin evine gitti. Olay yerine oğlu ile birlikte 41 AGS 275 plakalı araçla gelen H.M.C., tabancayla havaya 5 el ateş etti.

Bu sırada kadının babası H.A. ve yeğeni M.A., H.M.C'nin elinden silahı aldı ve baba ile oğlunu darp etti. Çıkan kavga neticesinde H.M.C. ve oğlu F.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. H.A. ve M.A. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.