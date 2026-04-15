Eski öğrenciden okula silahlı saldırı: Münferit değil

Urfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırı, eğitimde şiddetin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'ne giren ve okulun eski öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ömer Ket isimli saldırgan rastgele ateş açtı.

Olay sırasında okulda bulunan 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığı öğrenildi.

Özel harekat ekiplerinin müdahale ettiği olayda saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı ve ardından yaşamına son verdiği belirtildi. Yaşananların ardından eğitim sendikaları yaptıkları açıklamalarda, yaşananların “münferit” değil, eğitim politikalarının ve toplumsal koşulların bir sonucu olduğuna dikkat çekerek "Okulların şiddet ortamına dönüşmesinin asli sorumlusu Yusuf Tekin istifa!'' dedi.

Olay, dün sabah 09.00 sıralarında Siverek'e bağlı Rüştü Küçükömer Caddesi’ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 19 yaşındaki saldırgan pompalı tüfekle okula girip rastgele ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişinin yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılardan bazılarının durumunun "orta seviyede" olduğu belirtildi.

İFADESİNİN ALINDIĞI İDDİASI

BirGün’ün edindiği bilgilere göre, saldırganın lise birinci sınıfta sınıf tekrarına kaldığı, 2023’ten itibaren açık liseye geçirildiği belirtildi. Saldırganın olaydan bir gün önce okulun sosyal medya hesabından tehdit mesajı yazdığı, okulu basacağını belirttiği, bunun ardından okul yönetiminin durumu emniyet yetkililerine bildirdiği ve öğrencinin önceki gün gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öne sürüldü.

TEPKİ YAĞDI

İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin inceleme başlatıldığını, Milli Eğitim Bakanlığı ise merkez teşkilatından bir başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Olaydan 8 saat sonra açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır" dedi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak saldırıya ilişkin "Bu tür münferit hadiseler olabiliyor" açıklamasına da tepki çekti.

Yaşananların bireysel değil, sistematik bir sorunun sonucu olduğunu belirten Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Şiddetin tek bir faili yok. Gençler kendini korumasız hissediyor. Eğitimle bir gelecek kuracaklarına dair inançları zayıflıyor. Bu da şiddeti büyüten bir zemin yaratıyor” diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Özbay, “Bu dönemde öğretmenler öldürüldü, yaralandı. Bunun bir sorumluluğu olmalı. Yusuf Tekin istifa ederek bu sorumluluğu üstlenmelidir" dedi. Eğitim-İş, iki günlük iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu.

SORUMLUSU İKTİDAR

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ise bugün ülke genelindeki okullarda açıklamalar yapacaklarını belirterek, “Diğer sendikalarla birlikte saat 13.00’te Milli Eğitim Bakanlığı önünde de bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz” dedi. Okullarda yaşanan şiddetin artık görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaştığını vurgulayan Irmak, yalnızca güvenlik görevlisi atamanın sorunu çözmeyeceğini kaydetti.

Irmak, “Çocuklara ve velilere yönelik pedagojik yaklaşımları da içeren, çok yönlü bir güvenlik politikası hayata geçirilmeli. Okula bir polis memuru koymak yeterli değil. Okullar bu kadar sahipsiz ve güvensiz bırakılmamalı” ifadelerini kullandı. Irmak, yaşananların sorumluluğunun siyasi iktidarda olduğunu vurguladı.

HİÇBİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ

SOL Parti Eğitim Çalışma Grubu, saldırının “münferit” olarak nitelendirilmesine tepki göstererek “Artık yeter. Hiçbir öğretmen, hiçbir öğrenci, hiçbirimiz güvende değiliz. Bu saldırı münferit değildir" denildi. Okullarda artan şiddetin sorumluluğunun eğitim politikalarında olduğu vurgulanarak Bakan Tekin’in görev süreci eleştirildi: “AKP iktidarı boyunca MEB’in başına geçirilen her bakanın öğretmenleri, öğretmenlik mesleğini, laik, bilimsel, kamusal eğitimi hedef gösteren söylem ve politikalara imza atmasıdır. Okulları suç mahalli haline getiren; yoksullaştırılmış, eğitimle bir gelecek yaratma umudu ellerinden alınmış, çetelerin, mafyaların tetikçisi haline getirilmiş, tarikatlara teslim edilmiş geleceksizliktir. Öğretmenlerin, öğrencilerin hep birlikte kaybettiği, güvende olmadığı her gün tüm memleket hep birlikte kaybediyoruz. Okulların şiddet ortamına dönüşmesinin asli sorumlusu Yusuf Tekin istifa!"

TANIKLAR ANLATTI

Yaralı öğrencilerden Ömer Furkan Sayar, teneffüsün bitmesine yakın bir zamanda saldırının gerçekleştiğini anlattı. Sayar, "Birden sınıfa girdi ve tetiği çekti, 4-5 kere sıkmaya başladı. 2 kişi vurulmuştu, sonra yan sınıfa gitti. Önce kendimizi yere atmıştık, sonra 2 kişi pencereden atladık. Bize hiçbir şey söylemedi, içeri girip direkt sıkmaya başladı" dedi.