Eski Pertek Belediye Başkanı Alan 'zimmet' suçlaması ile tutuklandı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ruhan Alan, hakkında Pertek Belediye Başkanı görevindeyken 'zimmet' suçu işlediği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Kaynak: İHA
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ruhan Alan, Pertek Belediye Başkanı iken 'zimmet' suçu işlediği iddiasıyla tutuklandı.
Alan hakkında şikayette bulunulması üzerine İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılmıştı. Müfettişlerin incelemelerinin ardından geçtiğimiz aylarda Alan hakkında Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Savcılıkça başlatılan soruşturma çerçevesinde Ruhan Alan hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Alan’ın ses ve görüntü bilişim sistemi üzerinden ifadesi alındı.
İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Alan, 'zimmet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.