Eski Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori yaşamını yitirdi

Peru'da yolsuzluk ve görevi suistimal suçlarından hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori 86 yaşında hayatını kaybetti.

Ülkede 1990-2000 yıllarında devlet başkanlığı yapan Japon asıllı Fujimori'nin kızı Keiko, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, babasının kansere karşı verdiği uzun süreli mücadelenin ardından 86 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Fujimori'nin doktoru Jose Carlos Gutierrez de yaptığı açıklamada, eski devlet başkanına bu yılın başlarında dil kanseri teşhisi koyulduğunu ve Fujimori'nin hastalıktan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü belirtti.

Gutierrez, "Aldığı immünolojik tedavi iyiydi ancak yan etkileri vardı. Bunların sonucunda, Fujimori iki gün önce nefes alma sorunları yaşamaya başladı" ifadesini kullandı.

Fujimori'nin destekçileri, ölüm haberinin ardından eski devlet başkanını anmak için evinin önünde toplandı.

Devlet başkanlığı döneminde görevi suistimal, insan hakları ihlalleri, rüşvet ve yargısız infazlar yaptığı gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilen Fujimori, 2007'de cezaevine girmişti.

Peru Anayasa Mahkemesinin, Aralık 2023'te, Fujimori'nin acilen serbest bırakılmasına hükmetmesinin ardından ise salıverilmişti.