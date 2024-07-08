Eski polis memuru ajanlıktan tutuklanmış

Haber Merkezi

Uyuşturucu kaçakçısına içerden bilgi sızdırdığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen eski polisin MOSSAD'a ajanlık yaptığı suçlamasıyla cezaevinde olduğu ortaya çıktı. İstanbul merkezli 12 ilde, 4 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kuyu-4' operasyonunda örgütlerin elebaşılığını yaptıkları iddia edilen 47 kişi tutuklanırken Orhan Üngan'ın da aralarında bulunduğu 32 kişi cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında iki de eski polis bulunuyor.

12 Punto'nun haberine göre Üngan’a para karşılığında bilgi sağlayan Polis Memuru Ömer Faruk Gezer’in mart ayında yapılan MOSSAD casusluk operasyonuyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonla Gezeri'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan polisler arasında FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K.'nin evinde yapılan aramada ise 4,5 kilogram kokain ile hassas terazi ele geçirilmişti. Operasyon kapsamında yakalanan Özkan Ş.'nin polislikten ihraç edildiği, Gezer'in kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K.'nin de emekli polis olduğu belirlenmişti.