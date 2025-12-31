Eski Real Madrid çalışanı: "Sağlık ekibi bana mobbing uyguladı"

Real Madrid’in eski beslenme uzmanı ve fizyoterapi alanlarında uzman olan Itziar Gonzalez, Marca gazetesine verdiği röportajda önemli iddialarda bulundu. Gonzalez, Real Madrid’in sağlık ekibi tarafından iş yerinde mobbinge maruz kaldığını söyledi.

González, röportajda şu ifadeleri kullandı:

“İlk gün bana, orada bulunmamın başkanın bir hevesi olduğu söylendi. Ancak onu nasıl idare edeceklerini bildiklerini ve başkanın onların istediğini yaptığını söylediler. Beni deli gibi göstereceklerini ve böylece başkanın beni kovacağına inandıracaklarını açıkça ifade ettiler.”

KONU YENİDEN GÜNDEMDE

Aradan birkaç gün geçtikten sonra Gonzalez, bu kez Radio Euskadi’ye verdiği röportajda konuyu yeniden gündeme taşıdı. Bu söyleşide hem devam eden hukuki sürece hem de kulüpte geçirdiği döneme dair yeni ayrıntılar paylaştı.

“Kulübün sağlık ekibine, kahvaltıda hamur işi servis edilmesinin bana pek uygun gelmediğini söylediğimde aldığım yanıt şuydu: ‘Her şey olduğu gibi kalmalı, hiçbir şeyi değiştirme; yoksa kovulursun. Biz bu şekilde 15 Şampiyonlar Ligi kazandık.’ Bu, orada sürekli duyulan bir cümle,” dedi González.

Gonzalez açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bana, herhangi bir futbolcu geldiğinde onlarla ilgilenmem gerektiğini söylüyorlardı. Ama oyuncular benim varlığımdan ya da buranın nerede olduğundan bile haberdar değilken nasıl gelsinler?

Verdikleri yanıt şuydu: ‘Daha iyi ya, o zaman çalışmadan para kazanırsın. Ne kadar şanslı olduğuna bak. Ayrıca buradan ayrılmamanı tavsiye ederim. Real Madrid’de uzun süre kalmanın en iyi yolu bu.’”