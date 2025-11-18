Eski Rus Savunma Bakanı’na suikast girişimi

Rus basını, Ukrayna güvenlik servislerinin talimatıyla hareket ettiği iddia edilen bir “sabotaj grubunun” Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri ve eski Savunma Bakanı Sergey Shoigu'ya suikast planladığını iddia etti.

Planın, Shoigu'nun mezarlık ziyareti sırasında bir çiçek vazosuna gizlenmiş kamera kullanılarak gerçekleştirileceği öne sürüldü ve şüphelilerin yakalandığı açıklandı.

Halk TV'de yer alan habere göre, Ukrayna güvenlik servislerinin emriyle hareket eden bir sabotaj grubu, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu'ya suikast düzenlemeyi planladı.

İddialara göre suikast girişimi, Shoigu'nun Moskova'daki Troyekurovskoye Mezarlığı'nı ziyareti sırasında gerçekleştirilecekti.

FSB OPERASYONLA PLANI BOZDU

Federal Güvenlik Servisi (FSB), 14 Kasım'da üst düzey bir Rus yetkiliye yönelik terör saldırısının önlendiğini duyurmuştu.

Saldırının, mezarlıkta bir çiçek vazosuna gizlenmiş video kamera kullanılarak planlandığı belirtildi.

Operasyonda üç şüpheli, bir Rus çift ve bir Orta Asyalı göçmen gözaltına alındı. FSB, hedef alınan ismin kimliğini açıklamamıştı.