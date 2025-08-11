Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Şıvgın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek, Hikmet Çetin ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Şıvgın'ın naaşı, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Halil Şıvgın, 1950 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şıvgın, serbest avukatlık ve ticaretle uğraştı.

17,18 ve 19. Dönem'de Ankara Milletvekili olarak Meclis'e giren Şıvgın, 46. Hükümet'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 47. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulundu. Şıvgın, evli ve 3 çocuk babasıydı.