Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerine “DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları” iddiasıyla 11 Mart'ta gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi.

Soruşturmada kapsamında gözaltına alınan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Yaklaşık 30 sayfa ifade veren Genç'e, DHKP/C ile herhangi bir maddi destek sağlayıp sağlamadığı soruldu.

"MADDE DESTEK SAĞLAMADIM"

Suçlamaları reddeden Şükrü Genç, "Terör örgütüne maddi destek sağlamadım. Eski ismi Armutlu yeni ismi Baltalimanı olan mahallede örgüt adına yapıldığı devlet kurumları tarafından tarafımıza bildirilen bir binanın olduğu ve bu bina hakkında yıkım kararı bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine İBB ve o dönem başkanlığını yürütmüş olduğum Sarıyer Belediyesi ve emniyet güçleriyle birlikte örgüt adına inşa edilen binanın yıkımı için kurumlar arasında bir tarih belirlendi. Ve emniyet güçleri belirtilen yer ve tarihte gerekli tedbirleri aldılar. Yıkımın yapılacağı gün İBB araçları arızalı olduğu gerekçesiyle yıkıma katılmayıp herhangi bir araç göndermedi. Başkanı olduğum Sarıyer İlçe Belediyesine ait araçlarla birlikte emniyet güçlerinin refakatinde belirtilen mahalledeki örgüte ait binanın yıkımı gerçekleştirildi. Benim ikamet adresim de yıkımı yapılan binanın yakınındadır. Belediye Başkanı olmamın sebebiyle halk ile hep iç içe oldu. Yıkımdan sonra tarihini tam olarak hatırlamadığım bir gün esnaf ziyareti yapmış olduğum esnada bir esnaf yanıma gelerek, yıktırdığımız bir bina ile ilgili bahse konu örgüt tarafından şahsımı kastederek, ‘Sizin adınız örgütün ölüm listesine alınmış. Kendinize dikkat edin' dedi. Ben de bu bilgiyi o dönemki Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ilettim. Aramızda yapmış olduğumuz bir sohbette de İlçe Emniyet Müdürü bana örgüt tarafından evimin gözetlendiğini bu sebeple ikametim çevresinde tedbir alacaklarını söyledi. Bu olaylardan sonra İstanbul Valiliği tarafından şahsıma koruma polisi görevlendirildi" dedi.

"PARA VERMEDİM"

Örgüte para transferi iddialarını da üzerine ise Genç, "Kesinlikle herhangi bir örgüte ya da örgüt mensubuna ne kendi adıma ne de belediye adına para vermedim. Böyle bir para kesinlikle ödenmedi. Bu iddialar asılsızdır. Kaldı ki ben bu örgütün hedefindeydim. Bundan dolayı devlet korumasındaydım" şeklinde oldu.

Şükrü Genç'e DHKP/C tarafından yapılan organizasyonlara belediye bünyesinden araç tahsis edip etmediği de soruldu. Genç bu soruya da, "Belediye başkanlığı yapmış olduğum dönemde hiçbir örgüte ve illegal organizasyona herhangi bir araç temin etmedim" dedi.

Şükrü Genç ifadesinin sonunda ise, "Ben yaklaşık 15 yıllık belediye başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Hedefi durumda olduğum bir örgüte yardım etmem söz konusu olamaz. Ben vatanımı milletimi seven bir Türk vatandaşıyım" ifadelerini kullandı.