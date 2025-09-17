Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in davası: Tutukluluğunun devamına karar verildi

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün de arasında bulunduğu 25 kişinin, “Kazova Tekstil üzerinden 2013-2014 yılında DHKP-C'ye finansman sağladıkları” suçlamasıyla yargılandıkları davanın üçüncü duruşması üç gün süreyle yapıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 13 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in de izlediği duruşmada mahkeme, Genç'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

"BİR İTİRAFÇI TANIK TAM GÜN DİNLENDİ"

Genç’in avukatı Hüseyin Cengiz, “Bir tane itirafçı tanığı tam gün dinledi mahkeme. Belediye memurları, çalışanları, belediye başkan yardımcıları ve belediye başkanları hakkında, her biriyle ilgili ayrı ayrı kendi penceresinden itiraflarını, ama bize göre açık iftiralarını sıraladı. Bunun karşılığında sanıklar ve sanık avukatları sorular yönelttiler. Bu sorular zaman zaman gerginliğe de neden oldu; iftiracının dersine çalışmadığı yerlerde sorun çıktı. ‘Bana bir süre ara verin’ dedi. Çalışmadığı yerleri geçiştirmeye çalıştı. Çelişkiye düşeceği yerlerde, ‘Ben zeki biriyim, beni açığa düşüremezsiniz’ dedi.

"DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINA GELİNMEDİ"

Duruşmanın ikinci günü sanıkların tanığın anlatımlarına karşı ve tutukluluklarına ilişkin açıklamalarda bulunduklarını aktaran Cengiz, bugünkü üçüncü günde ise sanık avukatlarının savunmalarının dinlendiğini söyledi. Cengiz, “Davanın henüz delillerinin değerlendirilmesi aşamasına gelmeden, sadece tutukluluğa dair sunumlarımızı ve savunmalarımızı yaptık. Mahkeme bütün sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ancak, Kazova Tekstil adıyla anılan firmada çalışan 3 kişiyle, yine bu davaya ek iddianameyle birleştirilen ve örgüt üyeliği iddiasıyla yargılanan 4’üncü kişinin davasını bu dosyadan ayırdı” dedi.

Ayrıca çok sayıda sağlık probleminin yanı sıra kolon kanseri de geçirdiği bilinen Genç’te 2024 yılında yeniden kanser riskinin gözlemlendiğini ancak tutuklanması nedeniyle sürecin devam ettirilemediğini belirten Cengiz, “Mart ayında gözaltına alındığında bu kontrollerin başlaması için randevular alınmıştı. Maalesef olmadı” dedi.