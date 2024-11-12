Eski Selanik Belediye Başkanı Yannis Butaris hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Selanik kentinin eski Belediye Başkanı Yannis Butaris yaşamını kaybetti.

Türkleri kardeş gibi gördüğüne dair ifadeleriyle hatırlanan ve hafta sonu hayatını kaybeden eski Selanik Belediye Başkanı Butaris, vasiyeti üzerine düzenlenen sivil bir törenle toprağa verildi.

Törene, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis başta olmak üzere siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı.

Sakelaropulu, törende yaptığı konuşmada, "Belediye başkanlığı süresince aldığı cesur inisiyatifler, ayrışmaları değil birliktelikleri öngörürdü" dedi.

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82 yaşında ölen Butaris, Aralık 2015'te İzmir'e yaptığı ziyaret sırasında, Türkleri kardeş, Avrupalıları ise ortak gibi gördüğünü ifade etmişti.

Butaris, "Kardeşle istersen kavga edersin ama her zaman barışırsın. Ortakla kavga edersen bir daha bir araya gelemezsin. Selanik ve İzmir kardeştir" demişti.

İzmir'de kendini evinde gibi hissettiğini söyleyen Butaris, "Mustafa Kemal Atatürk, Türk olabilir ama Selaniklidir, bunu da unutmayalım. Selanik'te çok büyük bir Türk tarihi geleneği bulunmaktadır" diye konuşmuştu.