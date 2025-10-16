Eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın kuzeni, yeni rejim güçlerince Lazkiye'de gözaltına alındı

Mevcut Suriye İçişleri Bakanlığı, eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın kuzeni Numeyr Esad'ın, İç Güvenlik Güçleri'nin, Lazkiye iline bağlı Kırdaha ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Telegram kanalından yapılan paylaşımda, operasyona ilişkin Lazkiye Valiliği İç Güvenlik Komutanı Albay Abdülaziz Ahmed'in açıklamalarına yer verildi.

Ahmed, İç Güvenlik Güçlerinin saha çalışmaları sonucu Kırdaha'da, Beşar Esad'ın amcasının oğlu Numeyr Esad ve ona bağlı kişilerin yerinin tespit edildiğini belirtti.

Bunun üzerine iç güvenlik birimlerinin, terörle mücadele ekiplerinin desteğiyle operasyon başlattığını aktaran Ahmed, Numeyr Esad ve ona kişilerin yakaladıklarını bildirdi.

Ahmed, söz konusu grubun, Kırdaha kırsalındaki Dubayka köyünde benzin istasyonu yakınlarında, Suriyeli Rabia Hamişa'yı öldürüp bir çocuğu kaçırmaya çalıştıkları sırada yakalandığı bilgisini paylaştı.

İç Güvenlik Komutanı Ahmed, Numeyr Esad'ın "devrik rejim içindeki aile bağlarını kullanarak organize terör ağları kurduğunu" ifade etti ve şunları kaydetti:

"Grubun sivillere karşı birçok ilde cinayet, kaçırma, şantaj ve silahlı soygun suçlarına karıştığı, ayrıca uyuşturucu imalathanelerini denetlediği, bu maddelerin üretimi, satışı ve komşu ülkelere kaçakçılığına karıştığının tespit edildiği, bunun yanı sıra geçen mart ayında Hiffe kırsalındaki Sılınfe kasabasında İç Güvenlik Güçleri ve Savunma Bakanlığına ait mevzilere düzenlenen silahlı saldırıya da karıştığı belirlendi."

Ahmed, soruşturmanın tamamlanması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması için Numeyr Esad ve grup üyelerinin Terörle Mücadele Dairesine sevk edildiğini söyledi.

Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığı, 21 Haziran'da, savaş suçlarına karıştığı ve ülkenin en büyük uyuşturucu şebekelerinden birinin elebaşı olduğu iddiasıyla Numeyr Esad'ın kardeşi Vesim Esad'ın yakalandığını açıklamıştı.