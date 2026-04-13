Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için cenaze töreni düzenlendi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 93 yaşındaki eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Eski TBMM Başkanı Cindoruk için Teşvikiye Camisi'nde, öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törende Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk ve çocukları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenazeye gelenler aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze törenine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra siyaset dünyasından isimler ve yurttaşlar da katıldı

Namaz vakti Cindoruk'un naaşı, Türk bayrağına sarılı olarak camiye getirilirken, görevli polisler tabutun başında nöbet tuttu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in omuz verdiği tabut, tören mangası eşliğinde cenaze aracına bindirildi.

Cindoruk'un naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Cenaze töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özel, "Hepimiz kendisine ayrı bir saygı duyuyoruz. Bilgeliğinden ve siyasete yönelik değerlendirmelerinden her zaman istifade ettik. Demirel ailesinin, siyaset arkadaşlarının, Türkiye'nin başı sağ olsun. Bugün cenazesinde çok sayıda genel başkanımızla siyaset insanıyla bir arada olduk. Vatandaşların kendisine uzun süredir aktif siyasette olmamasına rağmen duydukları sevgi hepimize, 'Allah hepimize böyle bir cenaze nasip etsin.' dedirtecek şekildeydi" diye konuştu.