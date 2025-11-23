Eski TCDD Genel Müdürü'nün kamudan aldığı ihaleler Meclis gündeminde

Çorlu Tren Katliamı’nın yaşandığı dönem TCDD Genel Müdürü olan İsa Apaydın'ın kamudan aldığı ihaleler Meclis gündemine taşındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın TBMM’deki bütçe görüşmelerinde Çorlu Tren Kazası’nı gündeme getiren CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, “Bu katliam sonrası TCDD Genel Müdürü vardı, görevden alındı, kendisine bir şey oldu mu? Oldu, milyarlarca lira para kazandı. Yöneticisi olduğu şirket, şu ana kadar Ulaştırma Bakanlığı’ndan 1.6 milyarlık 38 tane kamu ihalesi aldı” dedi.

Apaydın’ın da hissedarları arasında bulunduğu Deha Altyapı Anonim Şirketi’nin kazandığı ihaleleri sorgulayan Özlale, “Katliamda sorumluluğu olan birisini adeta maddi açıdan ödüllendirir gibi böyle bir şey verirsek, o zaman adaletten nasıl bahsederiz” diye sordu.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Apaydın’ın en büyük hissedarı olduğu inşaat şirketi, 2019’da 30 milyon TL olan sermayesini 2022’de 150 milyon TL’ye çıkardı.

Şirket Apaydın’ın, Genel Müdürlük yaptığı TCDD’den, Fevzipaşa-Gaziantep-İslahiye demiryolu deprem hasarı onarım ihalesini aldı. Ulaştırma Bakanlığı’ndan ise Nurdağı-Hassa, Karacabey-Susurluk, Gaziantep-Şahinbey yollarının da arasında bulunduğu 17 ihale aldı ve bu yolların yapımını tamamladı. Şirket halen Nurdağı-Musabeyli, Kozan-Feke, Erdemli-Taşucu, Antalya Çevre Yolu, Orhaneli-Dursunbey, Mardin-Midyat, Silifke Gülanar yollarının yapımı da sürdürüyor.