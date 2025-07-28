Eski tip ehliyetlerde son 3 gün: Yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 3 gün içinde yenilenmesi uyarısında bulundu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eski tip sürücü belgelerini değiştirmek için son 3 gün uyarısı yapılarak, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar sürücü belgelerinin tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak değiştirilebileceği bildirildi.

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025'e kadar, indirimli bedel 15 lira ödeyerek, tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden değiştirilebilecek. Bu tarihten sonra değişiklik ücreti 7 bin 438 lira olacak.

Vatandaşların, tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden yapacakları başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde gönderiliyor. Teslimat sürecinde, nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alınacak geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabiliyor.