Eski tip ehliyetleri yenileme süresi doldu

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin son günü 31 Ekim'di. Mesai saatinin bitimiyle eski tip ehliyetleri yenileme işlemleri resmen bitti.

Son günde İstanbul'daki nüfus müdürlüklerinde yoğunluk gözlemlendi.

Ehliyetlerini yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmek isteyenler mesai bitiminden önce işlemlerini tamamlayabilmek için nüfus müdürlüklerine başvurdu.

İşlemlerini son güne bırakanlar nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinde akın etti.

Müdürlüklerdeki personel de vatandaşların işlemlerin aksamaması için yoğun mesai yaptı.

YENİLENMEZSE NE OLACAK?

Eski tip ehliyetlerini yenilemeyenlere ne olacak sorusuna ise yetkililer ehliyetler geçersiz olacak cevabını verdi. İktidardan eski tip ehliyetler için yeni bir karar çıkmazsa yenilenmeyen ehliyetler trafikte geçersiz ehliyet kabul edilecek.