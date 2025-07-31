Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son gün: Yenileme ücreti 7 bin liranın üzerinde olacak

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresi bugün mesai bitimiyle sona erecek. Belirlenen süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, mağduriyet yaşanmaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı.

Son güne kalan başvuru nedeniyle müdürlüklerde yoğunluk oluştu.

YENİLEME ÜCRETİ 7 BİN 438 LİRA OLACAK

Eski tip sürücü belgeleri bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebiliyor. Ancak bu süreyi kaçıranlar, yarından itibaren B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek ayrıca, eski belgeler geçersiz sayılacak.

Nüfus müdürlüklerine çok sayıda kişi de randevusuz şekilde başvuruyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.